* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:01 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о подписании контракта на «услуги по управлению воздушными сообщениями» между министерством транспорта и авиации правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и компанией «ГАК» из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Контракт был подписан вечером 8 сентября в государственном медиацентре муллой Хамидуллой Ахундзада, министром транспорта и авиации правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Ибрагимом Маруфи, главой компании «ГАК».

Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам, присутствовавший на церемонии, сказал, что с подписанием этого соглашения количество международных рейсов в Афганистан увеличится, а это окажет положительное влияние на торговлю и транзит. Он также сообщил, что несколько месяцев назад с этой компанией были подписаны ещё два контракта в сфере авиационной безопасности и наземного обслуживания, что «привело к получению огромных доходов и созданию рабочих мест».

Ибрагим Маруфи сказал, что на основании положений этого контракта компания «ГАК» будет работать над наращиванием потенциала, оснащением необходимых отделов и сертификацией афганских сотрудников.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что «характер этого контракта — государственно-частное партнёрство, на основе которого «ГАК» инвестирует в общей сложности 319 миллионов долларов».

В информационном бюллетене талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указано, что контракт рассчитан на десять лет и «в первые шесть месяцев «ГАК» будет работать над наращиванием потенциала и оснащением необходимым оборудованием, а затем будет предоставлять услуги по управлению воздушным пространством».

В июне этого года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали контракт с этой же компанией на управление аэропортами Кабула, Кандагара, Герата и Мазари-Шарифа.

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Напомним, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также вели переговоры с Катаром и Турцией об управлении афганскими аэропортами, но, по сообщению агентства Reuters, эти переговоры завершились провалом.