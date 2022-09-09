Москва, , 12:00 — REGNUM Северную Корею сложно убедить в том, что её безопасность можно обеспечить политическими способами, из-за последних действий США и их союзников. Об этом заявил 9 сентября директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что Сингапурское заявление лидеров США и КНДР предусматривает нормализацию отношений, построение доверия и обсуждение с Пхеньяном гарантий безопасности. Но вместо этого Вашингтон занимается формированием трёхстороннего блока с Японией и Южной Кореей.

Кроме того, Соединённые Штаты объявили о планах разместить на Корейском полуострове стратегические силы и средства, а также возобновили крупномасштабные учения с Южной Кореей. Они проходили с 22 августа по 1 сентября.

«Безусловно, подобные агрессивные действия чреваты самым серьезным ухудшением ситуации на полуострове», — сказал Зиновьев РИА Новости.

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Южная Корея отказалась от взятых на себя обязательств по обеспечению военно-политической стабильности, а это также не помогает укреплению взаимного доверия. Недавно в Сеуле открестились от политики «трёх нет» в отношении комплекса американской ПРО THAAD.

«На этом фоне довольно сложно убедить КНДР в том, что её безопасность возможно обеспечить политико-дипломатическими, а не военно-техническими способами, и тем самым избежать нового витка гонки вооружений в Северо-Восточной Азии», — сказал дипломат.