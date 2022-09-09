Москва, , 12:00 — REGNUM Планов на возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 пока нет. Об этом сообщил замглавы МИД РФ, передает ТАСС.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам помощника президента РФ, поедет ли Путин на саммит «Группы двадцати». станет понятно ближе к дате проведения мероприятия.

Зеленский также приглашён на саммит «Большой двадцатки». Индонезия, как председатель встречи G20, ожидает присутствия всех стран-членов.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет 15–16 ноября на Бали (Индонезия).

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