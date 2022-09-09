Москва, 9 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Планов на возможную встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 пока нет. Об этом сообщил замглавы МИД РФ, передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

По словам помощника президента РФ, поедет ли Путин на саммит «Группы двадцати». станет понятно ближе к дате проведения мероприятия.

Зеленский также приглашён на саммит «Большой двадцатки». Индонезия, как председатель встречи G20, ожидает присутствия всех стран-членов.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет 15–16 ноября на Бали (Индонезия).

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