Москва, 9 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Транспортные карты «Тройка» в Москве уже начали продавать со встроенным российским чипом. Об этом в интервью РИА Новости заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

«Мы уже покупаем карты только с российским чипом. Этот чип разрабатывался с 2019 года в рамках нашего совместного предприятия, в котором 50% принадлежит московскому метро, 50% — «Микрону». Вложили в него много средств, начали заниматься чипом, когда никаких санкций еще не было. Мы понимали важность того, что эта часть билетной системы должна принадлежать нам и производиться в России. Ведь этим чипом, этой картой мы будем пользоваться много-много лет», — сказал Ликсутов.

При этом, по его словам, купленные ранее карты «Тройка» продолжат свою работу.