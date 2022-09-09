Таллин, 9 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум.

(сс) Rene Schwietzke Рождественский базар

Традиционный Рождественский рынок на Ратушной площади в столице Эстонии состоится, несмотря на отсутствие на нем одних из главных покупателей — российских туристов. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на старейшину центра города Кесклинна Монику Хауканымм

Она также подтвердила, что рынок будет работать до православного Рождества и закроется 8 января 2023 года.

По словам Хауканымм, основный акцент в 2022 году будет сделан на местных туристов. Кроме того, в сотрудничестве с Департаментом предпринимательства и отделом туризма будет проведена маркетинговая кампания, направленная на внешние рынки: на Северные стран, Латвию и Литву.

В отличие от прошлых лет, никакой рекламной кампании Рождественского рынка в России не будет.

«Надеемся, что и в этом году туристы посетят Рождественский рынок. Конечно, ситуация непредсказуемая, в том числе из-за коронавируса, но сейчас мы готовимся и надеемся на лучшее», — добавила Хауканымм.

Как отметил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии, декабрь и январь — традиционное время, когда российские туристы массово приезжали в Таллин.

С 19 сентября 2022 года страны Прибалтики и Польша решили закрыть свои границы для граждан России, путешествующих как туристы по шенгенской визе.