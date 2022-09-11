Барнаул, , 04:04 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 11 сентября 2022 года, выборы стартовали практически в каждом муниципальном образовании, все избирательные участки открыты для голосования.

Голосование Денис Абрамов © ИА REGNUM

Впервые принять участие в голосовании смогут 22 674 избирателя Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, замещению подлежат порядка 6000 депутатских мандатов. Также предстоит избрать 148 глав сельских и городских поселений.

Кроме того, планируется проведение трёх местных референдумов. При этом на уровне муниципальных районов, городских округов в ходе основных выборов должны быть замещены порядка 959 депутатских мандатов. В сельских и городских поселениях — 525 депутатских мандатов в ходе основных и дополнительных выборов.

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