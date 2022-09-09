Дзун-Хемчикский район, Тыва, 9 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Туве по данным на утро 9 сентября бушует 18 лесных пожаров на общей площади почти 722 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

На территории Дзун-Хемчикского района действует крупный очаг площадью 238 га.

За минувшие сутки локализовано три возгорания. Кроме того, силами противопожарной службы и администраций районов ликвидировано три степных пожара.

Ранее в связи с осложнившейся лесопожарной обстановкой в регионе был объявлен режим ЧС, согласно которому введён запрет на пребывание граждан в лесах.