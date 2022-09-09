Ярославль, , 12:07 — REGNUM Утром 9 сентября в Ярославле из-за сообщений о минировании проходила эвакуация ряда учебных заведений. Об этом жители города пишут в социальных сетях.

Эвакуация колледжа Подписчик группы «Жесть Ярославль»

Очевидцы рассказывают, об эвакуации трёх колледжей: автомеханического, медицинского и колледжа управления и профессиональных технологий, а также двух школ: № 3 и № 52.

В правительстве области рассказали, что после звонка в полицию с сообщением о минировании школы № 3 её эвакуировали вместе с участковой избирательной комиссией.

«Полиция сработала быстро. Школу проверили на предмет минирования, всё в порядке. Учебный процесс идёт, а участок работает нормальном режиме», — прокомментировала председатель Избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик.

Во время эвакуации участковые комиссии в присутствии наблюдателей вынесли из помещения УИК стационарные и переносные ящики с закрытыми прорезями для опускания бюллетеней, закрытые металлические шкафы с упакованными в них бюллетенями и списками избирателей на улицу.

Как сообщает избирком, ложные звонки о «минировании» избирательных участков поступают во всех регионах страны, где сегодня стартовали выборы. По инофрмации источника ИА REGNUM, при сообщениях задействован робот.

Силовые структуры региона сообщения не комментируют.

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