Уфа, 9 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Завод по производству высококачественной лиственной влагостойкой фанеры открыли в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Древесные стружки

Он сообщил, что на новом заводе также планируют выпускать ориентированно-стружечные плиты.

«Уверен, продукция будет очень востребована — сфера строительства развивается, и фанера пользуется большим спросом», — сообщил глава региона.

Хабиров отметил, что к 2024 году на предприятии намерены расширить штат сотрудников до 110 человек.

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