Москва, , 11:58 — REGNUM В данный момент ведётся подготовка миссии ООН в Еленовку Донецкой Народной Республики (ДНР), в которой в конце июля в результате обстрела ВСУ следственного изолятора погибли 50 пленных киевских боевиков. Об этом 9 сентября рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

МИД Mid.ru

«Не могу сказать про даты, но с ООН мы обсуждаем эти вопросы. Миссия готовится. Надеемся, она состоится. В настоящее время обсуждаются детали поездки, маршруты, состав», — сказал он.

Также Руденко уточнил, что МИД РФ считает очень важным, чтобы представители ООН воочию убедились в том, что произошло в Еленовке в конце июля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что в ближайшие дни стартует работа миссии ООН по расследованию обстрела СИЗО в посёлке Еленовка

Напомним, СИЗО в Еленовке, где находились в том числе пленные азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было атаковано ракетами ВСУ.