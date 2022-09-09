Москва, 9 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий критически высказался в отношении макроинициативы США «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион», передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Считаем, что данная концепция является фактором наращивания влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в том числе и в первую очередь создает предпосылки в системе координат официального Вашингтона для вмешательства в госпрограммы и внутренние дела Китая», — сказал Слуцкий в ходе встречи председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу с главами думских фракций.

В этом ключе ЛДПР поддерживает инициативу президента России Владимира Путина по созданию в ближайшем будущем большого евроазиатского партнерства на основе сближения ЕАЭС и проекта «Один пояс — один путь».