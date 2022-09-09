Джакарта, , 11:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Мне очень грустно слышать новости о смерти королевы Елизаветы II, королевы, которой все восхищаются и любят», — написал президент Индонезии в своем аккаунте в Twitter.

«Мои соболезнования британской королевской семье, правительству и обществу», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Королева Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Британский престол займет принц Чарльз. Королева будет похоронена в часовне Св. Георгия. Ее похоронят рядом с могилой мужа, принца Филиппа.