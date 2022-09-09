Саранск, , 11:56 — REGNUM На основании жалоб граждан на качество атмосферного воздуха в Саранске была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Саранский ветеринарно-санитарный утилизационный завод». По итогам проверки завод был признан нарушившим статью 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»), деятельность предприятия была приостановлена решением Октябрьского районного суда на 60 суток, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Мордовии.

Здание железнодорожного вокзала Саранска Сергей Потеряев © ИА REGNUM

В ходе проверки установили, что внутренняя отделка потолков, стен, полов производственных помещений имеет множественные дефекты покрытия, что делает невозможным проведение эффективной уборки и дезинфекции помещений.

Согласно проекта предельно-допустимых выбросов завод является источником выделения загрязняющих веществ, при этом локальные очистные сооружения по очистке промышленных выбросов на предприятии отсутствуют, поэтому удаление соковых паров, которые образуются в процессе переработки сырья в вакуумных котлах, осуществляется без предварительной очистки в воздух рабочей зоны и атмосферный воздух.

«Данные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения… влекут за собой прямую угрозу жизни и здоровью населения», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины июля Центр управления регионом (ЦУР) получил около 200 жалоб, которые связаны с неприятным запахом в микрорайонах Химмаш и Юбилейный. В прокуратуру были направлены материалы, подготовленные Роспотребнадзором, о необходимости проверочных мероприятий на «Ветсанутильзаводе» и «Саранскгорводоканале».

Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова докладывала главе Мордовии Артему Здунову, что в ходе исследования нашли превышение нормативных показателей содержания вредных веществ в воздухе на всех 10 точках, где проводился забор проб.

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