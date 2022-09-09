Москва, 9 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В рамках выборов в России голосовать вне участков будут лишь группы избирателей из труднодоступных населенных пунктов. Об этом журналистам заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Сейчас в ряде СМИ продолжают о так называемом голосовании на пеньках, то есть на придомовых территориях. Мы заявляли, рекомендовали нашим коллегам не использовать эту форму, как вы знаете, у нас основная форма в законе — это голосование на непосредственно избирательном участке и голосование на дому», — сказала Памфилова.

Она отметила, что в 2022 году в ЦИК рекомендовали проводить голосование вне избирательного участка лишь для групп населения, которые проживают в населенных пунктах или иных местах, в которых нет помещения для голосования или затруднено транспортное сообщение. Такое голосование предстоит в 21 субъекте страны на территории 1136 избирательных участков в 3031 населенном пункте.