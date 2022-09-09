Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 11:54 — REGNUM Мэрия ямальского города Губкинский, при переезде семьи из аварийного жилья в новое, незаконно заставила граждан заплатить более 380 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Жильё © Наталья Диева

Установлено, что жителю Губкинского и его семье на праве собственности принадлежало жильё в аварийном доме. Взамен этого жилья администрацией города в 2018 году предоставила ему и домочадцам пригодную для проживания квартиру с доплатой разницы стоимости предоставленного и изъятого в размере более 380 тыс. рублей.

Прокуратура увидела нарушение закона в данном обмене. Обратилась с иском в суд о недействительности сделки. Губкинским районным судом иск надзорного ведомства не был удовлетворён. Однако судебной коллегией по гражданским делам суда ЯНАО иск прокурора города Губкинского был признан правомерным, и горадминистрация обязана вернуть гражданину необоснованно заплаченные деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале по программе переселения из аварийного жилья к 2025 году планируется расселить один миллион квадратных метров жилья. На сегодня расселено из них 425 тысяч кв. м.

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