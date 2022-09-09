Москва, 9 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. США поддерживают «компромиссы» в вопросе реформирования СБ ООН, однако компромиссы бывают разные. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Возможна ли реформа СБ ООН?

«Американцы намедни выступили за некие «компромиссы в реформировании» Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения «статус-кво». Компромиссы бывают разные», — написал Медведев.

По его словам, в случае, если речь идёт «о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза», которую принимает Вашингтон «в зоологическом антироссийском угаре», то американцы «замучаются пыль глотать»: «Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций».