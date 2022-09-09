Каир, 9 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси выступил с речью, в которой ответил на критику его экономической политики. Об этом 9 сентября сообщает газета Dostor.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

Сиси, выступая на церемонии принятия в ряды ВМС Египта новых подразделений, заявил, что нынешние экономические проблемы страны связаны с последствиями событий «арабской весны» 2011 года.

По словам президента, государственный переворот 2011 года и переворот 2013 года стоили экономике страны нескольких лет экономического развития.

«Я говорю египтянам: да, долг увеличился, и есть инфляция и рост цен. Но разве вы не хотите расплачиваться за то, что вы делали в 2011 и 2013 годах? Разве это не имело никакого эффекта? Египет потерял 450 миллиардов долларов за три или четыре года, что поставило под угрозу его настоящее и будущее», — заявил Ас-Сиси.