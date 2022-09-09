Москва, , 11:51 — REGNUM Предложение «приватизировать» пенсионные накопления не окажет влияния на уровень пенсионного обеспечения граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики ВШЭ Евгений Якушев. Так он прокомментировал инициативы Минфина РФ разрешить гражданам самостоятельно инвестировать пенсионные накопления.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это ведомственная инициатива, которая решает узкие задачи подназорных организаций. После заморозки в 2014 году новых взносов в накопительную компоненту в НПФ зависли 4,5 трлн рублей, которые регулируются публично-правовыми актами обязательного пенсионного страхования, — сказал Якушев. — Предложенный механизм «приватизации» изменит статус пенсионных накоплений. Сейчас эти средства — часть уплаченных ранее работодателем страховых взносов и используются для выплаты накопительных пенсий. Исходя из публичной информации, Минфин/ЦБ предлагают снять все ограничения и разрешить гражданам самостоятельно распоряжаться пенсионными накоплениями, отраженными на счетах в НПФ и ПФР. Однако есть риск, что граждане просто снимут эти средства и используют на текущее потребление, поэтому стоит ожидать ограничений — специальный режим в НПФ и ограничений по типу ИИС».

По его словам, остается также неопределенность в отношении получателей накопительной пенсии — как и в какой форме они смогут воспользоваться «приватизацией».

«Предложения Минфина/ЦБ — это положительный сигнал, свидетельствующий о желании сохранить доверие инвесторов к инструментам и институтам финансового рынка, — подчеркнул Якушев. — С другой стороны, в текущих условиях у граждан отсутствует желание и возможность формировать долгосрочные пенсионные сбережения в добровольном режиме, поэтому инициатива может заинтересовать только ограниченное количество лиц с доходом выше среднего. В случае если инициатива не будет поддержана, можно ожидать следующих альтернативных сценариев — «национализации» пенсионных накоплений и их трансформации в баллы для учета в размере страховой пенсии или создания государственного накопительного пенсионного фонда на базе ВЭБа по казахстанскому сценарию».

Хотя, как отметил Якушев, наиболее простое решение — инерционный сценарий и сохранение статус-кво — отложить решение сложной проблемы на потом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время всё больше граждан интересуются инвестициями, становятся финансово грамотными, и если предложения будут выгодными, они с удовольствием будут включаться в пенсионные программы.

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