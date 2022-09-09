Тбилиси, 9 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Критика посольства США в отношении закона, расширяющего возможности для слежки за подозреваемыми, не содержит конкретики и опирается на ложь. Об том заявил 8 сентября журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что на протяжении шести месяцев грузинским властям заявляют, что нововведение противоречит «европейским стандартам», но не называют, каким именно. Также никто на назвал пункты закона, которые нарушают права граждан.

«К сожалению, в заявление посольства прокралась ложь, — сказал Кобахидзе. — Не знаю, откуда такие ошибки регулярно появляются в заявлениях посольства. Для нас это весьма тяжело».

Напомним, законопроект о слежке предполагает, что продлевать время негласного наблюдения можно будет не до шести, а до девяти месяцев. Кроме того, он увеличивает на 27 позиций список преступлений, при расследовании которых разрешается слежка. В «Мечте» отмечают, что новый закон соответствует законам в странах ЕС.