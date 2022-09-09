Таллин, 9 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Крупнейшая оппозиционная Центристская партия Эстонии приняла решение организовать 12 сентября в 14:00 акцию протеста против повышения цен. Об этом сообщила прес-служба партии.

Инфляция

Акция пройдет перед зданием национального парламента. Центристы рассчитывают на массовый характер мероприятия и призывают к участию в ней людей, недовольных бездействием правительства.

«Если вы чувствуете, что рекордное повышение цен сильно повлияло на вашу жизнь, то приходите на акцию протеста. Вместе мы покажем правительству Республики, что нашим людям и предприятиям нужна срочная и надежная помощь», — заявил председатель партии, спикер парламента и бывший премьер-министр страны Юри Ратас.

ИА REGNUM сообщало, что в августе 2022 года в Эстонии была зафиксирована рекордная с начала 1990-х годов инфляция — почти 25%. По этому показателю Эстония лидирует как в еврозоне, так и во всем Евросоюзе.