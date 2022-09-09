Таллин, 9 сентября 2022, 11:48 — REGNUM
Президент Эстонии Алар Карис выразил в социальных сетях соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
«Абсолютная преданность королевы Елизаветы II своей стране и народу достойна глубокого восхищения. Ее мудрое и уравновешенное, дружеское и сердечное отношение ко всем всегда будет вдохновлять нас», — написал глава эстонского государства.
Он добавил, что эстонский народ будет помнить дружественный визит Ее Величества в Эстонию.
«Мы глубоко опечалены и выражаем искренние соболезнования королевской семье и народу Великобритании и стран Содружества. Память о королеве Елизавете II будет вечной», — завершил свое послание Алар Карис.