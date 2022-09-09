Стокгольм, 9 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Партия Умеренных хочет, чтобы защита домохозяйств Швеции от высоких издержек на электроэнергию осуществлялась «задним числом» с августа. Об этом, как пишет газета Aftonbladet, заявила 9 сентября на пресс-конференции официальный представитель партии по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Esquilo Элизабет Свантессон. Официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики

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«Все это направлено на защиту людей и предпринимателей, которые в настоящее время очень беспокоятся о том, как вести свои финансы», — сказала она на пресс-конференции вместе с представителем Умеренных по энергетической политике Карлом-Оскаром Булином.

Оппозиция также хочет возобновить работы по строительству атомных реакторов Ringhals 5 и 6.

«Речь идет о двух обычных реакторах по два гигаватт в час и более», — обратил внимание Булин.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся через два дня, 11 сентября.