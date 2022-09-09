Душанбе, , 11:46 — REGNUM Расширения сотрудничества с Таджикистаном в сфере безопасности и продвижения основных свобод ожидают Соединённые Штаты. Об этом 9 сентября говорится в заявлении американского государственного секретаря Энтони Блинкена по случаю 31-й годовщины независимости Таджикистана, которое приводит посольство США в Душанбе.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего сотрудничества в области безопасности и продвижения основных свобод, лежащих в основе стабильного и процветающего общества», — говорится в сообщении.

Также Блинкен выразил уверенность в том, что региональные отношения в формате C5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) укрепятся по мере внесения странами — участниками вклада в борьбу с климатическими изменениями, а также в вопросы прав человека и определения торговых и инвестиционных возможностей.

Кроме того, американский госсекретарь добавил, что считает, что Вашингтон построил с Таджикистаном прочное партнёрство, которое основано на «общих целях, бесчисленных культурных связях и связях между людьми, а также приверженности борьбе с террористическими угрозами не только в Таджикистане, но и во всем регионе, и во всем мире».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что за последние три недели Таджикистан депортировал около 200 афганских беженцев.