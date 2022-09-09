Барнаул, 9 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В России начались трехдневные выборы: 9, 10 и 11 сентября в Барнауле голосуют депутатов Барнаульской городской Думы восьмого созыва. Как сообщает пресс-центр городской мэрии. 259 избирательных участков будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Представители общественных формирований проводят мониторинг вопросов организации процесса голосования на местах. Чтобы всесторонне оценить проведение голосования, общественники будут посещать участки для голосования все три дня.

Общественники побывали уже на нескольких избирательных участках, в том числе которые располагаются в гимназии №45 и лицее №122. Цель их визита на избирательные участки — мониторинг организации процесса голосования на местах: посмотреть, как идёт процедура выборов, насколько всё доступно и прозрачно для избирателей. На избирательных участках соблюдаются все требования к технической организации процесса, выдаче бюллетеней, расположению ящиков для голосования, обеспечению безопасности горожан. На каждом участке присутствуют наблюдатели: как общественные, так и от партий, заявленных на выборы в городскую думу.

Заместитель председателя Общественной палаты Петр Фризен подчеркивает: выборы нового созыва городской Думы — очень важное мероприятие, которое стартовало сегодня в Барнауле.

«Наша задача — посмотреть легитимность процедуры выборов: как обустроены кабинки для голосования, нет ли замечаний у наблюдателей. На всех избирательных участках в этом году установлены средства видеофиксации процесса голосования, все УИК обеспечены сейфами для хранения бюллетеней. От имени членов комиссии могу сказать — нарушений мы не увидели, все четко организовано. На мой взгляд, трехдневное голосование, в первую очередь, удобно для избирателей: многие горожане в выходные дни еще завершают уборку урожая в садах и огородах», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2022 года в Алтайском крае выборы пройдут практически в каждом муниципальном образовании, и для ряда избирателей они станут первыми в жизни.

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