9 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили данные о возобновлении поставок газа из России в Латвию.

Артур Савин, , 12:26 — REGNUM Информация, согласно которой российский газ возобновил поступление на территорию Латвии с 3 сентября 2022 года, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Поставки газа Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Контрольный пункт Лухамаа, по которому осуществлялись поставки российского газа в Латвию, подал признаки жизни 3 сентября после простоя и день за днём наращивал объёмы прокачки. Изначально латвийцы довольствовались тремя гигаватт⋅часами, спустя пару дней четырьмя гигаватт⋅часами, а уже к 8 сентября по этой ветке трубопровода осуществлялся прогон голубого топлива объёмом 11 гигаватт⋅часов.

Представитель компании-оператора Conexus Даце Балтабола попытался объяснить, что происходит, потому что у многих естественным образом возникли вопросы, ведь Латвия отказалась от газа из России, а Москва, в свою очередь, очень сильно была недовольна политикой Риги. Балтабола утверждает, что с 3 сентября природный газ поступает через интерконнектор (конструкция, призванная осуществлять обмен топливом между различными энгергосетями) в пункте Лухамаа «в зону объединённого рынка».

Само собой, такое объяснение ничего толком не объясняет, а значит, речь идёт о совершенно нетипичном процессе, который европейские чиновники пытаются замаскировать непонятными для обывателя техническими терминами, а в России по этому поводу и вовсе держат строжайшее молчание.

«Продали первородство за чечевичную похлёбку», — пишет Мария В.

Многие пользователи восприняли возобновление поставок российского газа в Латвию крайне негативно, отмечая, что для России следует поставить точку, по крайней мере, в торговых отношениях с фашистским государством.

«Это как называть? Эти ублюдки в руководстве Латвии сносят памятники нашим дедушкам, которые головы сложили за свободу Латвии? Или что, деньги не пахнут? Какой позор…» — написал Андрей И.

Некоторые комментаторы отмечают, что непозволительно с моральной точки зрения осуществлять поставки российского газа в Латвию на фоне омерзительных поступков латвийских властей.

«Латвия и закрывает въезд для русских, сносит памятники советским воинам-освободителям, вводит санкции против нашей страны. Газпром возобновляет поставки газа в Латвию. Нет слов», — отметил Игорь Г.

Снос памятника воинам Советской Армии в Риге Цитата из видео «Полиция Риги опубликовала кадры с воздуха разрушения обелиска Освободителям»

Часть людей полагает, что ситуация далеко не так однозначна, как многим кажется.

«Латвия покупает газ не напрямую. Нашла себе какую-то лазейку. Тут Газпром ни при чём», — считает Геннадий Р.

«Понятное дело, что газ в Латвию поступает из России неофициально, не напрямую от Газпрома, но факт остаётся фактом. Никто не запрещает латвийцам получать этот газ. Хотя есть возможность запретить им это делать. Но деньги есть деньги. Топ-менеджерам тоже хочется кушать», — указывает Павел И.

Нашлись и те, кто указывает на то, что народ России ждёт от своих властей более понятной политики в отношении наших европейских «партнёров», ведь неправильно, когда население видит преступления против русских, против истории со стороны Латвии, но российское руководство продолжает вести тесные экономические отношения с этим стремительно фашизирующимся государством.

«Если себя не уважаем, то нет смысла требовать уважения от других. Мы либо ставим ультиматум и не допускаем, чтобы такие фашистские государства, как Латвия, получали российский газ, либо более не скулим, когда там наши памятники сносят и притесняют русских. Сами же спонсируем этот режим», — поделился своим мнением Алексей С.

Напомним, 8 сентября агентство LETA опубликовало материал со ссылкой на данные компании-оператора Conexus Baltic Grid, согласно которому российский газ поступает на территорию Латвии с 3 сентября 2022 года.