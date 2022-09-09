Стокгольм, 9 сентября 2022, 11:48 — REGNUM Избиратели старше 75 лет являются группой, которая увеличивается в Швеции больше остальных других. Однако, несмотря на это, вопросы, связанные с пожилыми людьми, имели меньший приоритет, чем ожидалось, в ходе нынешней избирательной кампании. Об этом 9 сентября рассказала в интервью новостному агентству ТТ доцент политологии Гётеборгского университета Мария Сулевид.
Согласно данным Статистического управления Швеции на осень 2021 года, из 7,5 млн человек, которые могут проголосовать на выборах 11 сентября, 1 070 000 составляют в возрасте 75 лет и старше. Это соответствует 14,3% всех имеющих право голоса жителей Швеции.
Опросы показывают, что школа имеет более высокий приоритет, чем проблемы пенсионеров.
«По общему признанию, это так и есть, когда мы спрашиваем всех респондентов. Но что немного бросается в глаза, так это то, что люди старше 65 лет сами отдают приоритет школе, а не вопросам, связанным с пожилыми людьми», — отметила Сулевид.
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