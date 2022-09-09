Стокгольм, 9 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Избиратели старше 75 лет являются группой, которая увеличивается в Швеции больше остальных других. Однако, несмотря на это, вопросы, связанные с пожилыми людьми, имели меньший приоритет, чем ожидалось, в ходе нынешней избирательной кампании. Об этом 9 сентября рассказала в интервью новостному агентству ТТ доцент политологии Гётеборгского университета Мария Сулевид.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Согласно данным Статистического управления Швеции на осень 2021 года, из 7,5 млн человек, которые могут проголосовать на выборах 11 сентября, 1 070 000 составляют в возрасте 75 лет и старше. Это соответствует 14,3% всех имеющих право голоса жителей Швеции.

Опросы показывают, что школа имеет более высокий приоритет, чем проблемы пенсионеров.

«По общему признанию, это так и есть, когда мы спрашиваем всех респондентов. Но что немного бросается в глаза, так это то, что люди старше 65 лет сами отдают приоритет школе, а не вопросам, связанным с пожилыми людьми», — отметила Сулевид.