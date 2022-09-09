Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM Запрет самокатчикам пересекать проезжую часть «на ходу» поубавит желание пользоваться этим средством передвижения. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил Заведующий Лабораторией социально-политических коммуникаций Института философии и права УрО РАН Александр Белоусов.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, норма является компромиссом между вседозволенностью и полном запретом. Она уже действует во многих странах.

«Сложно сказать, как норма будет выполняться на практике — будут ли за её невыполнение штрафовать. Конечно, её наличие немного поубавит желание пользоваться этим средством. Полагаю, что это только начало регулирования езды электросамокатов», отметил Белоусов.

Он также добавил, что вводимое регулирование — признак того, что «самокаты с нами всерьёз и надолго». Подобные транспортные средства и дальше продолжат менять городские трафики. Это может в лучшую сторону сказаться на экологии и стать причиной уменьшения числа автомобилей на дорогах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтранс уже подготовил проект постановления, запрещающего самокатчикам пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. Предполагается, что подобная мера позволит создать безопасные условия в зоне «зебр».

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