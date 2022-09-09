Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Целый ряд проблем ждет следующего министра финансов Швеции, независимо от того, кто «возьмет в свои руки» этот министерских портфель после выборов 11 сентября. За два дня до выборов редакция ТТ перечислила самые большие вызовы, первым пунктом которых стала возможная рецессия.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Инфляция также, неудивительно, попала в список.

«Министр финансов должен будет принять во внимание, нужны ли дополнительные политические меры в дополнение к уже существующей системе финансовой безопасности — и если да, то какие», — пишут журналисты информационного агентства.

Редакция также отмечает, что сведения дебета с кредитом имеет первостепенное значение: слишком щедрый список антикризисных мер рискует еще дальше разогнать инфляцию.

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