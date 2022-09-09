Стокгольм, 9 сентября 2022, 11:46 — REGNUM Целый ряд проблем ждет следующего министра финансов Швеции, независимо от того, кто «возьмет в свои руки» этот министерских портфель после выборов 11 сентября. За два дня до выборов редакция ТТ перечислила самые большие вызовы, первым пунктом которых стала возможная рецессия.

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Инфляция также, неудивительно, попала в список.

«Министр финансов должен будет принять во внимание, нужны ли дополнительные политические меры в дополнение к уже существующей системе финансовой безопасности — и если да, то какие», — пишут журналисты информационного агентства.

Редакция также отмечает, что сведения дебета с кредитом имеет первостепенное значение: слишком щедрый список антикризисных мер рискует еще дальше разогнать инфляцию.

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