Следующему министру финансов Швеции придется нелегко — TT
Стокгольм, 9 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Целый ряд проблем ждет следующего министра финансов Швеции, независимо от того, кто «возьмет в свои руки» этот министерских портфель после выборов 11 сентября. За два дня до выборов редакция ТТ перечислила самые большие вызовы, первым пунктом которых стала возможная рецессия.
Инфляция также, неудивительно, попала в список.
«Министр финансов должен будет принять во внимание, нужны ли дополнительные политические меры в дополнение к уже существующей системе финансовой безопасности — и если да, то какие», — пишут журналисты информационного агентства.
Редакция также отмечает, что сведения дебета с кредитом имеет первостепенное значение: слишком щедрый список антикризисных мер рискует еще дальше разогнать инфляцию.