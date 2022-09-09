Рязань, 9 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Дед Мороз и Снегурочка пришли 9 сентября на выборы главы региона в Рязани.

Цитата из видео На выборах голосуют Дед Мороз и Снегурочка

Видеоролик опубликовали в телеграм-канале Общественной палаты Рязанской области. Сказочные персонажи голосовали в участковой избирательной комиссии № 885.

«Мы желаем, чтобы выборы прошли успешно», — сказал главный новогодний волшебник.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах губернатора Рязанской области проходит в течение трёх дней.