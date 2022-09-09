Уфа, , 11:45 — REGNUM 239 беженцев из Донбасса были трудоустроены в Башкирии. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова на своей странице в социальной сети.

Водитель Hans

Она отметила, что у работодателей региона имеются 1018 вакантных рабочих мест для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, в том числе 56 рабочих мест с предоставлением жилья.

Иванова отметила, что шесть человек работают слесарями, четыре человека — рабочими, четыре человека мойщиками автомобилей, три человека — помощниками по уходу. Переселенцы также работают менеджерами, официантами, спасателями, автослесарями, водителями, электриками, поварами. Среди них есть психолог, электрогазосварщик, столяр, учителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 210 детей из Донбасса были полностью обеспечены всем необходимым для полноценной учебы в школах Башкирии.