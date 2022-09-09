Калуга, 9 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. С приготовления «космически вкусной» ухи по рецепту Юрия Гагарина в центре Калуги 9 сентября стартовал гастрономический фестиваль «Калуга. Улица. Еда.», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге открылся гастрономический фестиваль уличной еды

На кулинарном празднике губернатор Владислав Шапша вместе с гастрономическим экспертом из Смоленска Натали Космачёвой приготовил уху по-гагарински. Для ухи использовали старинный рецепт, согласно которому для блюда необходимы большой казан, бульон из петухов и три вида рыб. Калужский губернатор завершил приготовление ухи, опустив в неё осётра.

Помимо русской кухни на празднике можно попробовать азиатские, европейские, узбекские, грузинские и дагестанские традиционные блюда. Специально для этого события 28 калужских рестораторов и шесть поваров из других регионов приготовили авторские новинки. В течение трёх дней гостей фестиваля ждёт развлекательная программа с мастер-классами для детей и взрослых, играми на свежем воздухе, выступлениями творческих коллективов, живой музыкой, театральными постановками, дискотекой. Детям не дадут скучать аниматоры. На память об этом событии у гостей останутся снимки, сделанные у тематических фотозон.

Гастрономический фестиваль в Калуге во второй раз организовал центр «Мой бизнес» в рамках движения профессионалов и энтузиастов отрасли уличной еды Street Food Russia.