Таллин, , 11:41 — REGNUM Снижение цен на энергоносители, вызванное охлаждением экономики крупных стран мира, начинает влиять на цены энергоносителей, но до Европы это снижение дойдет не сразу из-за геополитических осложнений.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом в интервью эстонскому радио Vikerraadio заявил местный эксперт по энергетической политике Андрес Мяэ.

«Мировая экономика охлаждается, коррекция цен на энергоносители при таких условиях не является неожиданностью, — пояснил Мяэ. — Крупные города Китая снова на карантине из-за коронавируса, что также означает снижение цен на нефть».

Он убежден, что снижение цен рано или поздно дойдет до потребителей, но, добавляет эксперт, не так быстро, как хотелось бы. «В Европе цены на энергоносители снизятся позже, это связано с военным конфликтом на территории б. УССР», — считает Мяэ.

По словам Мяэ, коррекция цен на природный газ в Европе, вероятно, не произойдет ни зимой 2022–2023 года, ни следующей. «Нужно строить мощности СПГ, подписывать новые договоры, все это не происходит быстро», — констатировал он.