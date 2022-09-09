Тверь, 9 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Новые автомобили скорой помощи переданы в муниципалитеты Тверской области. Ключи от 13 машин передал представителям муниципалитетов губернатор Игорь Руденя 9 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверские муниципалитеты получили новые автомобили скорой помощи

«Сегодня мы передаем автомобили скорой медицинской помощи в 11 муниципалитетов. При поддержке президента и правительства Российской Федерации мы ведем планомерную работу по развитию системы скорой медицинской помощи в регионе, обновлению автопарка службы. За последние четыре года его пополнили 110 новых автомобилей», — сказал Игорь Руденя.

Автомобили приобретены за счет средств областного бюджета — это шесть автомобилей СМП класса «В» на базе «Газель Некст» и семь на базе «Соболь Бизнес».

Машины направлены в муниципалитеты, наиболее нуждающиеся в обновлении автопарка службы скорой помощи: по одной машине передано в Весьегонск, Сандово, Лесное, Кимры, Лихославль, Бологое, Ржев, Белый, Осташков и Торопец, три автомобиля приобретено для Твери. Автомобили соответствуют современным стандартам, оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи: аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы, бактерицидными облучателями, портативными ингаляторами.

Уже в ближайшее время новые машины выйдут на линии. Всего в Тверской области к пациентам выезжают 234 автомобилей скорых, медицинскую помощь оказывают 110 бригад.