Исламабад, , 11:41 — REGNUM Садик Хан, представитель Пакистана по делам Афганистана, заявил 8 сентября, что он встретился в Москве с Замиром Кабуловым, представителем президента России. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хан написал в «Твиттере», что у них с российским коллегой общая точка зрения на «стабильность и укрепление экономической деятельности» и «взаимодействие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со странами мира».

Хотя Пакистан и Россия не признали правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они являются одними из немногих стран региона, которые приняли дипломатов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своих столицах и призывают страны мира взаимодействовать с нынешним правительством Афганистана.

Садик Хан добавил, что они «изучили» ситуацию в Афганистане и что обе страны имеют «общие» взгляды на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его отношения с миром.

«На наш взгляд, следует поддерживать мировое взаимодействие с временным правительством Афганистана», — указал представитель Пакистана.

Министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил недавно журналистам, что после года усилий «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё живет в международной изоляции.