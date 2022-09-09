Сыктывкар, , 11:40 — REGNUM 10 и 11 сентября в десяти муниципалитетах Коми пройдут дополнительные выборы в советы депутатов. Об этом сообщает избирком республики.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным избиркома, выборы выдвинулись 98 человек. Но пять не прошли этап регистрации: двое снялись самостоятельно, троим было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей.

В итоге было зарегистрировано 93 кандидата. Из них 21 — это самовыдвиженец, а 72 — представители партий. Лидеры по числу кандидатов - «Единая Россия» и ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕР направила 42 тыс. наблюдателей на избирательные участки в регионах.