Благовещенск, , 11:45 — REGNUM Космодром «Восточный» 9 сентября посетили председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава Роскосмоса Юрий Борисов и губернатор Амурской области Василий Орлов. С представителем Мьянмы глава региона обсудил возможности сотрудничества в отраслях сельского хозяйства и переработки газа, написал он в своём телеграм-канале.

Космодром «Восточный» Roscosmos.ru

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«Посмотрели инфраструктуру, глава Роскосмоса рассказал о перспективах развития «Восточного». Более детально по сферам поработаем в рамках бизнес-миссий», — отметил Василий Орлов.

По его словам, также достигнута договорённость о взаимодействии в образовании. В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) Приамурья получили образование порядка ста курсантов из Мьянмы, после обучения они хорошо зарекомендовали себя в своей стране, подчеркнул Василий Орлов.

«Планируем продолжить эту практику», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Мин Аун Хлайн выразил готовность закупать российские удобрения и топливо.