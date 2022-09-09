Париж, , 11:39 — REGNUM Глава МИД Франции Катрин Колонна сделала заявление в память о королеве Великобритании Елизавете II, отметив, что «королева любила Францию», передает BFM TV.

Глава МИД Франции Катрин Колонна Wadvert1

«Все чувствуют боль за Великобританию», — заявила министр иностранных дел Франции, отреагировав на смерть королевы Елизаветы II.

«Она была великим государем, женщиной долга, которая олицетворяла свою страну, свой народ и единство нации с точностью, изяществом, чувством долга, а иногда и с юмором», — добавила Катрин Колонна, которая занимала пост посла Франции в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько французских политических деятелей почтили память королевы Елизаветы II.

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