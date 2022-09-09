Москва, , 11:44 — REGNUM Вашингтону и Сеулу следует подтвердить готовность к диалогу с Пхеньяном для разрешения законных озабоченностей КНДР. Об этом заявил 9 сентября директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, основу для такой работы уже предложили Россия и Китай в своих совместных инициативах. Это «дорожная карта» и плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова.

«Если США и РК действительно стремятся к прочному миру в субрегионе, им следовало бы на деле подтвердить готовность к диалогу с КНДР о разрешении её законных озабоченностей путем формирования многосторонней системы безопасности», — сказал Зиновьев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат заявил также, что КДНР фактически следует мораторию на ядерные испытания, тогда как её оппоненты взяли курс на эскалацию напряжённости.

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