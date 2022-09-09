Подгорица, , 11:37 — REGNUM Черногорская авиакомпания Air Montenegro ненадолго приостановит полеты по двум направлениям из Подгорицы в течение октября, сообщает ExYu Aviation News, не уточняя причин приостановки.

Самолет (сс) Maklay62

Авиакомпания приостановит полеты между столицей Черногории и Цюрихом со 2 октября до начала зимнего сезона 30 октября, после чего рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Аналогичным образом, с 13 по 30 октября рейсы между Подгорицей и Франкфуртом будут приостановлены, хотя до временной приостановки ротация будет сокращена до одного раза в неделю в октябре. После начала зимнего сезона обслуживание будет возобновлено два раза в неделю.