Саратов, 9 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Саратове восстановили триумфальную арку, которую снесли в 1925–1927 годах. Об этом 9 сентября сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Кизенков Константин Саратов

Триумфальная арка расположена на пересечении улиц Чернишевского и Радищева. Объект был построен еще 1871 году к визиту императора Александра II в Саратов, однако был снесен в 1925–1927 годах. Арка стала одним из первых утраченных объектов историко-культурного наследия города, который восстановили.

Строители и архитекторы максимально воссоздали исторический облик арки, изучая данные архивов и советуясь с краеведами. В городе планируют благоустроить прилегающую к ней территорию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, восстановление триумфальной арки XIX века начали летом 2021 года.

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