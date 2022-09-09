Вильнюс, , 11:37 — REGNUM На пропускных пунктах на границе между Литвой и Белоруссией скопились очереди из грузовых автомобилей, общее количество которых на данный момент составляет 455 машин. Это 9 сентября следует из данных, которые размещаются на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при министерстве коммуникаций и транспорта Литвы.

Грузовики Publicdomainpictures.net

Отмечается, что по состоянию на 09:00 мск очереди грузовиков наблюдаются на всех четырёх КПП на белорусском направлении.

При этом уточняется, что самое длительное время ожидания пересечения границы отмечено на пограничном переходе в населенном пункте Медининкай (направление на Минск), который является у водителей наиболее востребованным и на котором стоит 208 грузовых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии, с июня по конец августа из Эстонии было выслано 99 граждан России и 12 граждан Белоруссии.