* талибами — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 11:33 — REGNUM Бой между силами Фронта сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начался вечером 8 сентября в районе Ших уезда Рагистан в афганской провинции Бадахшан и продолжается до сих пор. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщили, что министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб должен был отправиться в Рагистан 8 сентября, но его поездка была отложена из-за активизации боёв в этом районе.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронта сопротивления пока никак не прокомментировали этот вопрос.

По данным источников, помимо Рагистана, столкновения произошли также в некоторых районах уездов Ямганс, Яфтали-Сувла и Куран-ва-Мунджан. В результате столкновений в Бадахшане погибли не менее десяти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один боец Фронта сопротивления. Других подробностей о потерях не поступало из-за отключения телекоммуникационных сетей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После эскалации боёв в Бадахшане в эту провинцию отправился мулла Якуб, министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем временем командир по имени Шариф в уезде Куран-ва-Мунджан покинул ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поднял оружие против радикалов и увёл своих людей в горы. Местные источники сообщили, что Шариф является одним из местных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и откололся от них после того, как двое его родственников были убиты радикалами.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе произошло столкновение между командиром Шарифом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 8 сентября радикалы попытались его арестовать, но безуспешно. В источниках упоминается, что под его командованием находится около 70 человек.