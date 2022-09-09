Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Министр обороны Армении Сурен Папикян, находясь в Пентагоне, рассказал о ситуации в регионе заместителу секретаря обороны США по вопросам оборонной политики Колину Калю. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба армянского минобороны.

Сурен Папикян Gov.am

«По просьбе американской стороны министр обороны РА представил военно-политическую обстановку вокруг Армении, в том числе ситуацию на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили оборонное сотрудничество США и Армении. Папикян и Каль договорились развивать его в миротворческой деятельности, военном образовании, медицине и в других областях.

По данным пресс-службы, участники встречи также обсудили вопросы международной безопасности, которые касаются обеих стран.

Стоит отметить, что Папикян в августе встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили российскую миротворческую миссию в Нагорном Карабахе.

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