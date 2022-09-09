* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Хасака, Сирия, , 11:40 — REGNUM Подразделения курдского ополчения из так называемых «Сирийских демократических сил» выявили подпольную ячейку боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в лагере для беженцев «Аль-Холь» на севере Сирии. Об этом 9 сентября сообщает Rudaw.

Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG) Kurdishstruggle

По данным журналистов, инцидент произошёл в ходе проведения масштабной операции по прочёсыванию территории лагеря. Один из отрядов ополчения обнаружил группу боевиков из семи человек и попытался их уничтожить.

В ответ на это, боевики совершили попытку прорыва за пределы лагеря. В столкновении погибли двое бойцов ополчения. Ответным огнём был ликвидирован переодетый в женщину боевик, ещё шесть человек были задержаны.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.