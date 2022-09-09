Кемерово, 9 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Кемеровские угледобывающие компании временно приостановили реализацию крупных инвестиционных проектов. Это произошло на фоне инфраструктурных ограничений по вывозу угля по Восточному полигону РЖД. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Угольщики многие от инвестиций отказались, — подчеркнул Цивилёв. — Как можно вкладываться в развитие, если даже на то, что построено на сегодня, нет возможности везти. Поэтому угольщики остановили свои инвестиции. Новых серьёзных инвестпроектов уже нет».

По его словам, основные инвестиционные вложения в настоящее время сосредоточены на тех объектах, строительство которых было начато несколько лет назад и находится на завершающей стадии. Он уверен, что «это скажется потом очень серьезно в будущем» и подчеркнул, что ситуация в угольной отрасли очень тяжёлая.

По официальным данным, в Кузбассе работают более 150 предприятий по добыче и переработке угля, где работают более 91 тыс. человек.