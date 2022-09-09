Москва, 9 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. С 1 октября 2022 года банки в России будут обязаны раскрывать все условия вкладов в виде сводной таблицы. Указание Центробанка РФ зарегистрировал Минюст, сообщается 9 сентября на сайте регулятора.

(сс) Ludvig14 Здание Банка России

При открытии вклада в офисе банка или онлайн каждый гражданин сможет ознакомиться с ключевыми условиями, сведёнными в понятную таблицу.

В таблицу будут внесены все главные параметры: процентная ставка вклада, условия, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег и др.

ИА REGNUM сообщало, ЦБ РФ выступил с предложением обязать банки, которые перевели деньги клиента на счёт мошенников, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства.

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