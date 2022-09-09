Саранск, , 11:31 — REGNUM По итогам II квартала текущего года в Мордовии численность рабочей силы составила 435,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Мордовиястата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из указанного числа 419,3 тыс. человек или 96,3% были заняты в экономике, при этом 16,1 тыс. человек или 3,7% не имели занятия, но при этом предпринимали активные попытки трудоустройства.

Безработными в республике на конец июля были официально зарегистрированы 3007 человек, что составляет 0,7% от численности рабочей силы.

По данным минтруда республики, годом ранее на конец июля показатель регистрируемой безработицы составлял 1,1%, на учете в качестве безработных состояли 4528 жителей региона.

В настоящее время максимально высокий уровень безработицы в республике наблюдается в Дубенском районе — 1,2%, в Ельниковском и Рузаевском — 1,1%, в Атюрьевском — 1%, в Большеигнатовском, Зубово-Полянском, Ковылкинском — 0,9%, в Большеберезниковском, Кадошкинском, Ромодановском и Теньгушевском - 0,8%.

За год, с июля прошлого года, число предлагаемых работодателями вакансий в республике сократилось на 3,5% — с 9629 до 9295 вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в июле 2022 года сохранялся на историческом минимуме в 3,9% третий месяц подряд. Согласно данным ведомства, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле составила 75 миллионов человек. Из них 2,9 миллиона человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

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